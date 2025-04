Anteprima24.it - Amato: “Spazi alla Mostra d’Oltremare primo passo, ora un piano per il rilancio del Centro Rai di Napoli”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“La decisione di garantire aldi Produzione Rai dil’utilizzo deglidellaper le attività programmate nel triennio 2027-2029 rappresenta una buona notizia rispetto all’ipotesi di trasferire le attività produttive presso altre sedi regionali, ed è un importantenella direzione tracciata dall’ordine del giorno, presentato dal gruppo del Partito Democratico e approvato all’unanimità dal Consiglio comunale il 22 marzo 2023”, ha dichiarato la Presidente del Consiglio Comunale Enza.“Questo è un ulteriore segnale che l’Amministrazione comunale è vicina aldi Produzione di– ha continuato– L’obiettivo è arrivare a unindustriale per la sede diche valorizzi le professionalità interne legatetradizione radiotelevisiva, con un investimento orientato a nuove assunzioni che rafforzino l’organico in pianta stabile, soprattutto nel settore produttivo, in luogo di onerose esternalizzazioni, nonché a nuovi processi digitali di produzione”.