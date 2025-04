Teatro Stabile Vincenzo Pirrotta porta in scena Terra matta

Vincenzo Pirrotta porta in scena al Teatro Stabile duna nuova edizione del suo adattamento teatrale di “Terra matta”, l’eccezionale autobiografia di Vincenzo Rabito, contadino siciliano analfabeta che ha lasciato un’appassionata testimonianza della storia del Novecento italiano attraverso. Cataniatoday.it - Teatro Stabile , Vincenzo Pirrotta porta in scena “Terra matta” Leggi su Cataniatoday.it inalduna nuova edizione del suo adattamento teatrale di “”, l’eccezionale autobiografia diRabito, contadino siciliano analfabeta che ha lasciato un’appassionata testimonianza della storia del Novecento italiano attraverso.

