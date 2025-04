Danza e circo contemporaneo White Out omaggia al Teatro Bonci gli alpini

Danzatore e coreografo italiano di base in Belgio, Piergiorgio Milano presenta mercoledì 9 aprile al Teatro Bonci lo spettacolo "White out – La Conquista dell'inutile", che trae titolo e immaginario dal mondo dell'alpinismo. Con 'White out' infatti si definisce la perdita totale.

