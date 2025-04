Missione USA a Bergamo | le PMI di design Made in Italy incontrano i professionisti americani

Missione Incoming USA organizzata da Confartigianato Imprese Bergamo l’1, 2 e 3 aprile 2025 nella sede di via Torretta 12 a Bergamo, in occasione del Salone del Mobile di Milano.L’iniziativa ha visto la partecipazione di 11 piccole e medie imprese bergamasche di valore artigiano del settore arredamento e design che hanno incontrato una delegazione di studi di architettura e interior designer americani, membri dell’American Society of Interior designers (ASID).Inaugurazione e apertura lavoriL’evento si è aperto con i saluti istituzionali del Presidente Giacinto Giambellini, seguiti dagli interventi della Dr.ssa Alessandra Rainaldi (ICE – Italian Trade & Investment Agency Roma), esperta senior nel settore design e costruzioni.A seguire, una panoramica sul mercato americano con relazioni a cura di:Dr. Bergamonews.it - Missione USA a Bergamo: le PMI di design Made in Italy incontrano i professionisti americani Leggi su Bergamonews.it Si è conclusa con entusiasmo e ottimi riscontri laIncoming USA organizzata da Confartigianato Impresel’1, 2 e 3 aprile 2025 nella sede di via Torretta 12 a, in occasione del Salone del Mobile di Milano.L’iniziativa ha visto la partecipazione di 11 piccole e medie imprese bergamasche di valore artigiano del settore arredamento eche hanno incontrato una delegazione di studi di architettura e interiorer, membri dell’American Society of Interiorers (ASID).Inaugurazione e apertura lavoriL’evento si è aperto con i saluti istituzionali del Presidente Giacinto Giambellini, seguiti dagli interventi della Dr.ssa Alessandra Rainaldi (ICE – Italian Trade & Investment Agency Roma), esperta senior nel settoree costruzioni.A seguire, una panoramica sul mercato americano con relazioni a cura di:Dr.

