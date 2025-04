Perugia la denuncia di Laura Santi | Lo Stato mi uccide con la mancanza di fondi Chiedo aiuto alle istituzioni locali

Laura Santi, giornalista perugina affetta da sclerosi multipla grave, denuncia sui social "una questione grande". Lo Stato, scrive, "mi uccide con la mancanza di fondi per assistenza. Chiedo aiuto alle istituzioni locali". Da luglio in poi, spiega Laura.

Laura Santi: «Mi hanno tagliato i fondi, lo Stato così mi uccide. Aiutatemi» - Laura Santi denuncia il taglio agli aiuti economici che le garantiscono la sopravvivenza. La giornalista umbra, affetta da una grave patologia cronica, impegnata nella battaglia per la libertà di scel ... (umbria24.it)

Laura Santi ottiene il via libera al suicidio assistito: è la nona persona in Italia - La relazione medica ha riconosciuto, dunque, che Laura Santi, 50enne di Perugia, affetta da una forma ... depositando le denunce contro la Usl Umbria e partecipando sempre alle udienze in Tribunale. (msn.com)

Fine vita, Laura Santi: "Dopo la Toscana, l'Umbria". Via a raccolta firme - Parte da Laura Santi, simbolo di tante battaglie, la proposta di legge regionale di iniziativa popolare "Liberi subito" promossa dall’Associazione Luca Coscioni. Dopo la Toscana, anche l'Umbria ... (rainews.it)