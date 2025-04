HyperOS 2 2 corre verso il rilascio | sugli Xiaomi 15 arriva la prima closed beta

Xiaomi ha da poco avviato il rilascio della prima "closed beta" di HyperOS 2.2 per gli Xiaomi 15: ecco le note di rilascio dell'aggiornamento.L'articolo HyperOS 2.2 corre verso il rilascio: sugli Xiaomi 15 arriva la prima closed beta proviene da TuttoAndroid. Tuttoandroid.net - HyperOS 2.2 corre verso il rilascio: sugli Xiaomi 15 arriva la prima closed beta Leggi su Tuttoandroid.net ha da poco avviato ildella" di2.2 per gli15: ecco le note didell'aggiornamento.L'articolo2.2il15laproviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Smart Band 9 Pro è ufficiale: evoluzione mirata della specie | Prezzo. Xiaomi Smart Band 9 riceve nuove funzioni nell'aggiornamento HyperOS. Come passare da HyperOS a MIUI 14: guida completa. Xiaomi HyperOS presenta la funzione Notification Spotlight. I migliori smartwatch cinesi | Classifica Aprile 2025. Ne parlano su altre fonti

HyperOS 2: link per Xiaomi, Redmi e POCO | Download (Aprile 2025) - Ecco tutti i link al download per scaricare l'aggiornamento HyperOS 2 per smartphone e tablet Xiaomi, Redmi e POCO. (gizchina.it)

Xiaomi HyperOS 2.2 sta arrivando: quali sono gli smartphone e i tablet compatibili - Manca poco al lancio di HyperOS 2.2: emergono nuove informazioni circa le funzioni previste e i dispositivi Xiaomi ritenuti idonei. (msn.com)

HyperOS 2.2, ecco quando Xiaomi potrebbe avviare il rollout - Xiaomi si è lasciata sfuggire il prospetto che indica i tempi per la disponibilità di HyperOS 2.2, prossimo rilevante aggiornamento per la personalizzazione di Android dell'azienda cinese. (msn.com)