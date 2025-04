I Fantastici 4 | Gli Inizi il cestello di popcorn de La Cosa svelato al CinemaCon FOTO

cestello da popcorn della Prima Famiglia Marvel riproduce il più caratteristico dei Fantastici 4, in attesa dell'uscita del cinecomic fissato per il 23 luglio. La guerra dei cestelli di popcorn a tema ha un nuovo agguerrito contendente. si tratta del cestello a tema I Fantastici 4: Gli Inizi avvistato al CinemaCon di Las Vegas. L'oggetto del desiderio, che prevediamo farà la gioia dei collezionisti, riproduce le fattezze de La Cosa, il più caratteristico tra i membri della Prima Famiglia Marvel. Il film diretto da Matt Shankman, che segnerà l'ingresso ufficiale del Fantastici 4 nell'MCU, ha tenuto banco nel panel Marvel del CinemaCon con un ricco trailer esclusivo che ha svelato la dolce attesa di Sue Storm (Vanessa Kirby), alias la Donna Invisibile, e la .

