Protezione Civile, orgoglio d'Italia. Meloni: "Prevenire è un investimento". Musumeci: "Subito la riforma"

“Se ricostruire è sempre un costo,è sempre un. Ecco perché questo Governo ha scelto di rimettere al centro la cultura della prevenzione, partendo soprattutto dalla scuola e dai giovani. Perché è decisivo conoscere la vulnerabilità del territorio in cui si vive e sapere quali sono i comportamenti corretti da adottare in caso di un terremoto o di un’alluvione. È una sfida ambiziosa, ma che questo Governo non ha avuto paura di raccogliere, grazie soprattutto al lavoro dei Dipartimenti dellae di Casa Italia”. Queste le prime frasi del premier Giorgia, nel videomessaggio inviato agli Stati Generali della2025, una tre-giorni sotto l’egida del ministro Nellodal titolo “Anticipiamo i cambiamenti, rafforziamo le risposte”, in corso a Roma nella sede di Confindustria.