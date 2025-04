Sololaroma.it - Roma al lavoro, Juventus nel mirino: Rensch in gruppo

La vittoria per 1-0 con il Lecce è passata in archivio e lacontinua a guardare avanti. I giallorossi sono riusciti a tenere il giusto ritmo al rientro dalla sosta per le Nazionali, rimanendo attaccati alla zona Champions League. L’obiettivo è quello di avvicinarsi sempre di più a quel 4° posto che vorrebbe dire qualificazione in Coppa Campioni, un traguardo che appariva impossibile solo 2 mesi fa. I capitolini avranno un vero e proprio spareggio per le prime 4 posizioni nella prossima giornata, più nello specifico domenica 6 aprile alle 20:45 con la. Un match estremamente delicato, contro una squadra che sembra essersi ritrovata.I bianconeri hanno battuto il Genoa nell’ultimo turno di campionato, con Claudio Ranieri che sa le difficoltà nascoste di questa sfida. Il coach di Testaccio ha diretto in mattinata la consueta seduta di allenamento.