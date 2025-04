Sara Campanella nuovi AUDIO a Stefano Argentino | Sono fidanzata da un anno ti fai i film lui | Ti seguo perché è impossibile interagire con te

Sara anche in questi AUDIO, prova a respingere le pressioni del giovane, che si fanno sempre più insistenti. Stefano arriva anche a seguire la ragazza, perché sarebbe "impossibile interagire con lei" Ecco dei nuovi AUDIO tra Sara Campanella e Stefano Argentino. La ragazza morta a Messina, anc Ilgiornaleditalia.it - Sara Campanella, nuovi AUDIO a Stefano Argentino: "Sono fidanzata da un anno, ti fai i film", lui: "Ti seguo perché è impossibile interagire con te" Leggi su Ilgiornaleditalia.it anche in questi, prova a respingere le pressioni del giovane, che si fsempre più insistenti.arriva anche a seguire la ragazza,sarebbe "con lei" Ecco deitra. La ragazza morta a Messina, anc

Sara Campanella, nuovi audio con Argentino: "Non c'è nessuna relazione, lasciami in pace". L’audio di Sara Campanella a Stefano Argentino: “Non voglio nulla con te. Sara Campanella e gli audio al killer Stefano Argentino: “Smetti di seguirmi”. Sara Campanella, l'audio in cui respinge esasperata Stefano Argentino: «Te lo dico da un anno, lasciami in pac. VIDEO | Omicidio di Sara, l'audio in cui la ragazza prova ad allontanare Stefano: "Non voglio nulla con te, lasciami in pace". VIDEO | Omicidio di Sara Campanella, l'audio della ragazza: "Non voglio nulla con te, lasciami in pace". Ne parlano su altre fonti

Sara Campanella, spuntano nuovi audio con Stefano Argentino: “Non c’è nessuna relazione, lasciami in pace” - Continuano a emergere nuovi dettagli sul caso di Sara Campanella, la tirocinante universitaria di 22 anni uccisa lunedì scorso a Messina. In esclusiva, la ... (thesocialpost.it)

CRONACA Sara Campanella, nuovi audio con Argentino: “Non c’è nessuna relazione, lasciami in pace” - Continuano a emergere nuovi dettagli nel caso di Sara Campanella, la tirocinante universitaria di 22 anni uccisa lunedì scorso a Messina. (msn.com)

L’audio di Sara Campanella che respinge Stefano Argentino: «Lasciami in pace, smetti di seguirmi» - «L’ultima volta ti ho detto di lasciarmi in pace, cosa hai capito di questa cosa?» . In un audio la voce di Sara Campanella, mentre respinge le insistenti avances di Stefano Argentino, il ragazzo che ... (lasicilia.it)