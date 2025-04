Listini europei in calo Trump vede opportunità per investitori

Listini europei mentre riducono il calo i futures sugli indici americani (sul Dow Jones -2,3% e sullo S&P -2,2%) dopo che Trump, al risveglio degli investitori d'Oltreoceano, scrive su Truth: "Questo è un grande momento per arricchirsi, per arricchirsi più che mai". Londra prosegue in calo del 3,7%, Parigi del 3,7%, Francoforte del 3,9%, Madrid del 4,5%, Zurigo del 4,4% e Milano del 5,8 per cento. L'escalation, con la risposta della Cina ai dazi imposti da Trump ha innescato la 'tempesta perfetta' o "uno schiaffo in faccia - come commenta un analista - sono i titoli e gli indici più performanti a scendere di più, come le banche, perché è lì che gli investitori possono prendere i loro profitti. Ma permettetemi di essere chiaro e di dirlo con convinzione: per gli investitori di lungo termine, questo crollo crea molte opportunità di acquisto". Quotidiano.net - Listini europei in calo, Trump vede opportunità per investitori Leggi su Quotidiano.net Prosegue la discesa per il precipizio deimentre riducono ili futures sugli indici americani (sul Dow Jones -2,3% e sullo S&P -2,2%) dopo che, al risveglio deglid'Oltreoceano, scrive su Truth: "Questo è un grande momento per arricchirsi, per arricchirsi più che mai". Londra prosegue indel 3,7%, Parigi del 3,7%, Francoforte del 3,9%, Madrid del 4,5%, Zurigo del 4,4% e Milano del 5,8 per cento. L'escalation, con la risposta della Cina ai dazi imposti daha innescato la 'tempesta perfetta' o "uno schiaffo in faccia - come commenta un analista - sono i titoli e gli indici più performanti a scendere di più, come le banche, perché è lì che glipossono prendere i loro profitti. Ma permettetemi di essere chiaro e di dirlo con convinzione: per glidi lungo termine, questo crollo crea moltedi acquisto".

