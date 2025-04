Perde il controllo del furgoncino e si ribalta | uomo in ospedale e strada chiusa al traffico

controllo del suo furgoncino nel tentare di svoltare a destra ed è finito sullo spartitraffico, cappottandosi sulla carreggiata. Nel primo pomeriggio di venerdì, intorno alle 14, un uomo alla guida del suo mezzo ha avuto uno spettacolare incidente, senza gravi conseguenze, mentre. Ravennatoday.it - Perde il controllo del furgoncino e si ribalta: uomo in ospedale e strada chiusa al traffico Leggi su Ravennatoday.it Ha perso ildel suonel tentare di svoltare a destra ed è finito sullo sparti, cappottandosi sulla carreggiata. Nel primo pomeriggio di venerdì, intorno alle 14, unalla guida del suo mezzo ha avuto uno spettacolare incidente, senza gravi conseguenze, mentre.

Perde il controllo del furgoncino e si ribalta: uomo in ospedale e strada chiusa al traffico. Perde il controllo del furgone e si schianta contro un lampione. Furgone senza controllo si schianta sulla fermata del bus: incidente in via Marina a Napoli. Autobus perde il controllo e sbatte contro un furgone ai piedi della ruota panoramica. Perde il controllo del camper, sale sul marciapiede si schianta contro la ringhiera sopra la piazza. In azione i soccorritori. Brivio, perde il controllo del furgone e si ribalta. Ne parlano su altre fonti

Perde il controllo del furgone e si ribalta in A8 - Incidente questa mattina, 24 marzo 2025, in autostrada A8 all'altezza di Olgiate Olona dove un furgone si è ribaltato. Perde il controllo del furgone e si ribalta in A8 Alle ore 10:30 i Vigili del fuo ... (primasaronno.it)

Perde il controllo del furgone e finisce nei campi - L'incidente è stato segnalato dagli automobilisti a Cossato Perde il controllo del furgone e finisce nei campi. (laprovinciadibiella.it)

Perde il controllo dell'auto, va a sbattere con cinque vetture in sosta poi si ribalta: paura in centro a San Marcello - SAN MARCELLO - Stava transitando lungo via Mazzini in pieno centro, quando ha perso il controllo della sua auto andando a urtare altri cinque veicoli in sosta a bordo strada, prima di cappottare ... (msn.com)