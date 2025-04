Tutti pazzi per le immagini dello Studio Ghibli ma in Giappone si ha timore di dissacrare l’arte di Miyazaki

Ghiblizzazione” del pianeta, si sprecano i commenti ormai polarizzati su – favorevoli e contrari – con alcuni che tentano di formulare tesi a metà strada. I più letti e ascoltati media del mondo hanno parlato e scritto dello strumento di generazione d’immagini stile Studio Ghibli, offerto da OpenAi ChatGPT e di tutto ciò che ne è derivato. Una marea di foto ritoccate messe in rete da milioni di persone: foto di famiglia di cittadini e cittadine comuni, immagini di uomini e donne della politica mondiale – perfino l’account ufficiale della Casa Bianca lo ha utilizzato per rendere “Ghibli “ovvero rassicurante e graziosamente percepito il presidente Donald Trump – insomma quasi chiunque si è servito del mezzo AI, prima che il suo responsabile Sam Altman (che ha postato come profilo su X un suo ritratto Ghiblizzato) annunciasse un utilizzo temporaneo dello strumento. Ilfattoquotidiano.it - Tutti pazzi per le immagini dello Studio Ghibli, ma in Giappone si ha timore di dissacrare l’arte di Miyazaki Leggi su Ilfattoquotidiano.it A una settimana dalla “zzazione” del pianeta, si sprecano i commenti ormai polarizzati su – favorevoli e contrari – con alcuni che tentano di formulare tesi a metà strada. I più letti e ascoltati media del mondo hanno parlato e scrittostrumento di generazione d’stile, offerto da OpenAi ChatGPT e di tutto ciò che ne è derivato. Una marea di foto ritoccate messe in rete da milioni di persone: foto di famiglia di cittadini e cittadine comuni,di uomini e donne della politica mondiale – perfino l’account ufficiale della Casa Bianca lo ha utilizzato per rendere ““ovvero rassicurante e graziosamente percepito il presidente Donald Trump – insomma quasi chiunque si è servito del mezzo AI, prima che il suo responsabile Sam Altman (che ha postato come profilo su X un suo ritrattozzato) annunciasse un utilizzo temporaneostrumento.

Tutti pazzi per le foto in stile Ghibli: come fare per realizzarle. Studio Ghibli, dove vedere tutti i film di Hayao Miyazaki: da Lupin al Premio Oscar, streaming e piattaforme. ChatGPT 4.5 e il trend virale delle foto in stile Studio Ghibli. ChatGpt “copia” Miyazaki, sui social boom di immagini in stile Studio Ghibli. Ma è polemica sul copyright. “Shom sha sha kaka kom tikita tikita”: tutti pazzi per Carlos Díaz Gandía. Blog | GameNGen ora simula il videogioco Doom in tempo reale. Ne parlano su altre fonti

Tutti pazzi per le foto in stile Ghibli: come fare per realizzarle - Impazzano sul web le foto modificate da ChatGPT in stile Studio Ghibli, causando anche tilt nel sistema. Il tutorial per come realizzarle e cosa ne pensa Miyazaki ... (105.net)

Lazio, da Romagnoli a Rovella: tutti pazzi per Studio Ghibli - FOTO - Nessuno è riuscito a resistere al trend che ha spospolato nelle ultime ore sui social ovvero quello di postare foto nello stile dello Studio Ghibli, celebre studio ... (lalaziosiamonoi.it)

Come creare immagini in stile Studio Ghibli con ChatGPT (e altre IA) - Il nuovo generatore immagini di ChatGPT è potentissimo e sul web impazza un trend: immagini di ogni tipo nello stile dello Studio Ghibli. (msn.com)