Secoloditalia.it - Sinistra cilena sotto choc, tolto il seggio in Senato a Isabel Allende: “Ha lucrato sulla casa del padre”

Dopo 30 anni,, figlia del presidente cileno Salvador ucciso durante il golpe che portò al potere il dittatore Augusto Pinochet, ha perso ilin. La Corte costituzionale del Cile ha accolto il ricorso presentato dairi dell’opposizione in merito al fallito acquisto da parte dello Stato delladi suo. La decisione, adottata ad ampia maggioranza, pone fine all’ininterrotta carriera parlamentare dinel Congresso nazionale ed entrerà in vigore non appena sarà notificata in via ufficiale.La difesa della senatrice: la sentenza non offusca la memoria di mio«La memoria del presidenterimarrà intatta. La sentenza non la offusca. Oggi non ci sarà nessun museo, ma le strade e le piazze che portano il suo nome in tutto il Cile e nel mondo rimarranno, così come la sua eredità politica e l’affetto di milioni di suoi compatrioti», si è difesa la senatrice «Nei miei oltre 30 anni di servizio pubblico, non ho mai sfruttato la mia posizione per un tornaconto personale e ho sempre rispettato la Costituzione e le leggi e sono certa di aver sempre agito con totale integrità».