Pierina Louis Dassilva sarà scarcerato? Ecco quando la decisione del giudice

decisione del gip Vinicio Cantarini sulla scarcerazione di Louis Dassilva, il 35enne senegalese in carcere con l'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli, massacrata con 29 coltellate la sera del 3 ottobre del 2023. La richiesta di scarcerazione è stata presentata dai legali di Dassilva, Riario Fabbri e Andrea Guidi, a seguito dei primi risultati preliminari degli incidenti probatori riferiti all'esame del Dna e del video della cam 3 della farmacia di via del Ciclamino. I test genetici avrebbero infatti escluso la presenza di tracce di Dna di Louis sulla scena del delitto, mentre l'incidente probatorio sulla cam ha mostrato che il soggetto immortalato dal video è di statura più bassa rispetto a quella di Dassilva, anche se al momento si attendono ancora le comparazioni riferite al colore della pelle. Ilrestodelcarlino.it - Pierina, Louis Dassilva sarà scarcerato? Ecco quando la decisione del giudice Leggi su Ilrestodelcarlino.it Rimini, 4 aprile 2025 – E' attesa per la prossima settimana a Rimini ladel gip Vinicio Cantarini sulla scarcerazione di, il 35enne senegalese in carcere con l'accusa di aver uccisoPaganelli, massacrata con 29 coltellate la sera del 3 ottobre del 2023. La richiesta di scarcerazione è stata presentata dai legali di, Riario Fabbri e Andrea Guidi, a seguito dei primi risultati preliminari degli incidenti probatori riferiti all'esame del Dna e del video della cam 3 della farmacia di via del Ciclamino. I test genetici avrebbero infatti escluso la presenza di tracce di Dna disulla scena del delitto, mentre l'incidente probatorio sulla cam ha mostrato che il soggetto immortalato dal video è di statura più bassa rispetto a quella di, anche se al momento si attendono ancora le comparazioni riferite al colore della pelle.

Pierina, Louis Dassilva sarà scarcerato? Ecco quando la decisione del giudice. Pierina, Cassazione: “Riesame illogico su Dassilva”. Il perito rivela: “Louis sui social durante il delitto”. Omicidio Pierina Paganelli, svelata la voce del suo assassino, registrata da una telecamera nel garage, che l’avrebbe attirata con un saluto prima di ucciderla: adesso Louis Dassilva verrà scarcerato? Mentre Manuela Bianchi continua a…. La verità su Dassilva, Manuela sotto torchio. E in aula ci sarà anche Louis. Omicidio Pierina, faccia a faccia tra gli ex amanti Louis Dassilva e Manuela Bianchi: la verità sull'incontro. Omicidio Pierina Paganelli, la Cassazione accoglie il ricorso di scarcerazione di Louis Dassilva con rinvio al Tribunale del Riesame. Ne parlano su altre fonti

Pierina, Louis Dassilva sarà scarcerato? Ecco quando la decisione del giudice - La richiesta di scarcerazione è stata presentata dai legali del senegalese, Riario Fabbri e Andrea Guidi, a seguito dei primi risultati preliminari degli incidenti probatori riferiti all'esame del Dna ... (ilrestodelcarlino.it)

Rimini, delitto di Pierina: quel freddo silenzio di Dassilva e il piano per giustificare le eventuali tracce di dna - Il processo per l’omicidio di Pierina Paganelli è iniziato da più di un anno, ma in televisione. Le trasmissioni che seguono i fatti di cronaca, con ... (corriereromagna.it)

Pierina Paganelli/ Intercettazioni fra Valeria e Louis, Dassilva: “Manuela? Le do uno schiaffo…” - A Storie Italiane le intercettazioni fra Valeria Bartolucci e Louis Dassilva in carcere: ecco che cosa è emerso sul giallo Pierina Paganelli ... (ilsussidiario.net)