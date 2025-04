Comuzzo Juve parla Commisso | Vi spiego il no al Napoli Il presidente della Fiorentina cita Vlahovic Chiesa e Nico Gonzalez Cosa ha detto sul futuro del difensore

A Sky Sport, Rocco Commisso ha parlato anche del futuro di Comuzzo, uno dei nomi accostati al calciomercato Juve. Le dichiarazioni del presidente della Fiorentina.

«Il no al Napoli per Comuzzo? Nessuno può venire qui dicendo di essere più importante e quindi di prendere chi vuole. Se vendo qualcuno lo faccio a molto, come per Vlahovic, Chiesa o Nico Gonzalez».

