Mister Movie | Pierce Brosnan Risponde alle Critiche di Sessismo su James Bond

James Bond? Pierce Brosnan, che ha interpretato la leggendaria spia in quattro film dal 1995 al 2002, ha risposto alle recenti Critiche di Helen Mirren sulla franchise di James Bond. Mirren, sua co-star in MobLand, ha espresso il suo disappunto per il modo in cui le donne vengono rappresentate nei film di James Bond, definendo il concetto intrinsecamente sessista. Cosa ne pensa Brosnan di tutto questo? Scopriamolo insieme! Cosa Pensa Brosnan delle Critiche di Mirren a James Bond?Recentemente intervistato da People, Brosnan ha commentato le osservazioni di Mirren dicendo: "Lei non le ha mandate a dire!". Ha poi aggiunto di essere in parziale accordo con le Critiche dell'attrice premio Oscar. Tuttavia, Brosnan ha anche sottolineato che c'è sempre "un certo mondo e spazio di manovra" all'interno dell'universo creato da Ian Fleming, l'autore di James Bond, suggerendo che un certo livello di conflitto è inevitabile.

Pierce Brosnan Risponde alle Critiche di Sessismo su James Bond.

