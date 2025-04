Al via i lavori del progetto ' Polis' a San Paolo di Civitate | attivato ufficio postale mobile

L'ufficio postale di San Paolo di Civitate sarà interessato da interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell'accoglienza. La sede di Via Silvio Pellico infatti è inserita nell'ambito di "Polis – Casa dei Servizi Digital".

