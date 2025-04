FdI Roma a congresso nei Municipi | 15 assemblee per il futuro della Capitale

Roma. Sono i 15 congressi municipali di FdI della Capitale che si svolgono domani, sabato 5, e domenica 6 aprile, con l’unica eccezione del Municipio XII che si riunirà lunedì 14. I congressi sono tutti unitari, a conferma della compattezza del partito. Assumono dunque un carattere prettamente programmatico: per ciascuna assise è stato scelto un tema agganciato alle caratteristiche e alla vocazione del territorio in cui si svolge, fino a disegnare una mappa cittadina di opportunità da cogliere e criticità lasciate irrisolte dall’attuale giunta capitolina.Perissa: «Ascolto e proposte per una nuova Roma»«Ancora una volta, a un anno di distanza dal congresso cittadino, vince l’unità e la compattezza del partito che è concentrato sull’interesse per la città. Secoloditalia.it - FdI Roma a congresso nei Municipi: 15 assemblee per il futuro della Capitale Leggi su Secoloditalia.it Serviranno ad eleggere i nuovi coordinatori e relativi membri dei direttivi, ma saranno soprattutto un momento di confronto, ascolto e progettualità per. Sono i 15 congressi municipali di FdIche si svolgono domani, sabato 5, e domenica 6 aprile, con l’unica eccezione delo XII che si riunirà lunedì 14. I congressi sono tutti unitari, a confermacompattezza del partito. Assumono dunque un carattere prettamente programmatico: per ciascuna assise è stato scelto un tema agganciato alle caratteristiche e alla vocazione del territorio in cui si svolge, fino a disegnare una mappa cittadina di opportunità da cogliere e criticità lasciate irrisolte dall’attuale giunta capitolina.Perissa: «Ascolto e proposte per una nuova»«Ancora una volta, a un anno di distanza dalcittadino, vince l’unità e la compattezza del partito che è concentrato sull’interesse per la città.

FdI Roma a congresso nei Municipi: 15 assemblee per il futuro della Capitale. Coltiviamo l’Italia” a Roma, convegno di Fdi. FdI, da Arianna Meloni appello a responsabilità. Santanché: “Avanti insieme”. Marino – Sabato 1 febbraio il congresso di FdI per eleggere il nuovo coordinatore cittadino. Ardea, Domenico Roma è il segretario cittadino di FDI, il plauso di Aurigemma. Fratelli d’Italia, ancora uno slittamento dei congressi dei circoli territoriali. Ne parlano su altre fonti

Fratelli in Azione. Grandi manovre a Palazzo intorno al congresso di Calenda - L'invito dei centristi a mezzo governo - Meloni, Crosetto, Tajani, Giorgetti e Fitto - è l'argomento del giorno in Transatlantico. Vertice ... (huffingtonpost.it)

Il ruggito di FdI nel congresso unitario. Monito al Sindaco - Circolo di Frosinone: Alessia Turriziani coordinatore. L’orgoglio di Ruspandini: «Centrali, decisivi e responsabili» ... (ciociariaoggi.it)

Congresso di FdI a Fano, la minoranza presenta ricorso: contestate irregolarità - FANO Non si arrende e resta in trepida attesa la corrente minoritaria di Fratelli d’Italia che nel congresso aveva proposto l’elezione ... non figuravano negli elenchi abilitati al voto inviati da ... (corriereadriatico.it)