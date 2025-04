Prete indagato per omicidio stradale a Bari per la morte di Fabiana Chiarappa

stradale senza altre persone coinvolte, invece ora si indaga per omicidio stradale e omissione di soccorso. E sotto inchiesta c’è un sacerdote della provincia di Bari, accusato di aver provocato la morte di Fabiana Chiarappa la sera del 2 aprile lungo la strada che collega Turi e Putignano, nel Barese.Secondo quanto accertato dalle indagini, la 32enne – soccorritrice del 118 e rugbista – era in sella alla sua moto quando sarebbe stata colpita da un’auto, guidata dal sacerdote, che l’ha fatta finire fuori strada.Il Prete – secondo quanto ricostruito – non si sarebbe fermato a prestare soccorso dopo l’incidente in seguito al quale Chiarappa è finita contro un muretto a secco morendo sul colpo. L’uomo è già stato sentito dalla pm Ileana Ramundo, titolare del fascicolo. Ilfattoquotidiano.it - Prete indagato per omicidio stradale a Bari per la morte di Fabiana Chiarappa Leggi su Ilfattoquotidiano.it Sembrava un incidentesenza altre persone coinvolte, invece ora si indaga pere omissione di soccorso. E sotto inchiesta c’è un sacerdote della provincia di, accusato di aver provocato ladila sera del 2 aprile lungo la strada che collega Turi e Putignano, nel Barese.Secondo quanto accertato dalle indagini, la 32enne – soccorritrice del 118 e rugbista – era in sella alla sua moto quando sarebbe stata colpita da un’auto, guidata dal sacerdote, che l’ha fatta finire fuori strada.Il– secondo quanto ricostruito – non si sarebbe fermato a prestare soccorso dopo l’incidente in seguito al qualeè finita contro un muretto a secco morendo sul colpo. L’uomo è già stato sentito dalla pm Ileana Ramundo, titolare del fascicolo.

