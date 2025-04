Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese di nuovo vicini | il gesto di lei

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese di nuovo vicini e sorridenti. Sembra sia tornato il sereno fra la showgirl e l'ex concorrente del Grande Fratello dopo un periodo turbolento. A testimoniarlo non solo alcune foto che li ritraggono sorridenti e felici insieme alla figlia Luna Marì, ma anche il gesto della stessa Belen.Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese di nuovo viciniBelen Rodriguez e Antonino Spinalbese sembrano aver messo da parte i vecchi rancori per ritrovarsi ancora una volta. I due sono stati infatti paparazzati dal settimanale Chi durante un'uscita insieme alla piccola Luna Marì.Negli scatti i due ex chiacchierano e sorridono tranquillamente. L'atmosfera sembra distesa, fra una passeggiata e un bicchiere di birra. Una serenità ritrovata dopo un periodo in cui Belen e Antonino sembravano aver intrapreso strade diverse, fra scontri sui social e accuse.

