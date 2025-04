La Cina risponde ai dazi di Donald Trump crollano le borse in Europa

Cina ha risposto con fermezza all’offensiva commerciale lanciata dal presidente statunitense Donald Trump, imponendo a sua volta dazi doganali del 34 per cento su tutti i prodotti importati dagli Stati Uniti. Leggi Internazionale.it - La Cina risponde ai dazi di Donald Trump, crollano le borse in Europa Leggi su Internazionale.it Il 4 aprile laha risposto con fermezza all’offensiva commerciale lanciata dal presidente statunitense, imponendo a sua voltadoganali del 34 per cento su tutti i prodotti importati dagli Stati Uniti. Leggi

Dazi Usa, arriva la risposta della Cina a Trump. La Cina annuncia dazi al 34% agli Usa. Ue: «Resisteremo allo shock». Russia: «Reazione emotiva». La Cina risponde ai dazi di Trump: tariffe del 34% su tutti i prodotti Usa. La Cina risponde ai dazi di Donald Trump, crollano le borse in Europa. Dazi: Piazza Affari sprofonda come l'11 settembre. Meloni: "Valutare sospensione Green Deal su auto" - Trump: "I cinesi se la sono giocata male, sono andati nel panico". Dazi Trump, la Cina risponde con tariffe del 34% sui beni Usa. Escalation della guerra commerciale. Ne parlano su altre fonti

Dazi, la Cina risponde a Trump e fa ricorso al Wto - La Cina risponde ai dazi americani decisi da Donald Trump: il governo cinese ha annunciato oggi l'imposizione di dazi doganali del 34% su tutte le importazioni di beni americani a partire dal 10 april ... (msn.com)

La Cina risponde ai dazi di Trump: tariffe del 34% su tutti i prodotti Usa - La ritorsione cinese segue l'imposizione di daz i da parte degli Stati Uniti mercoledì. L'economia del gigante asiatico è stata colpita da tariffe del 34 per cento, in aggiunta alle misure del 20 per ... (today.it)

La Cina risponde ai dazi USA con una tariffa del 34% sulle importazioni - Il ministero delle finanze cinese ha annunciato una tariffa del 34% su tutti i beni importati dagli Stati Uniti, a partire dal 10 aprile. Questa misura è una risposta ai dazi imposti dall’amministrazi ... (borse.it)