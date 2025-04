Inter-news.it - ESCLUSIVA IN – Taremi, parla Shiralizadeh (Tasnim News): «Priorità Inter ma addio possibile! Preferenza Serie A»

sta avendo qualche difficoltà nella sua prima stagione all’. La redazione di.it havistato il collega iraniano Hatamdell’emittente, molto vicino alle questione legate all’attaccante nerazzurro. Hatam, cosa pensi della prima stagione diin Italia?Mehdinon sta facendo male in questa sua prima stagione all’. Lui sta sperimentando un campionato e una cultura calcistica nuovi, considerando il minutaggio che gli è stato concesso. Ho la sensazione, e vale per tanti tifosi dell’, che dobbiamo ancora vedere il vero potenziale dinel club, in base alla mia percezione delle sue capacità e al minutaggio che ha avuto.Cosa pensi che abbia frenato un po’? La concorrenza di Lautaro Martinez e Marcus Thuram.