Ilfattoquotidiano.it - Picchia e minaccia l’ex fidanzatina di 15 anni e la madre accorsa in suo aiuto: arrestato 19enne

Hato e aggreditofidanzata 15enne e suaper venirle in. Per questo unè statoper atti persecutori. L’intervento della polizia si è reso necessario dopo l’ultimo episodio di atteggiamenti minacciosi: la nonna della ragazzina aveva avvisato la polizia della presenza del giovane vicino alla propria abitazione nel quartiere Mortise. Fermato e portato in Questura, il, di origini tunisine, irregolare e senza fissa dimora, è statoin flagranza differita per i messaggi minacciosi inviati alla ragazza poche ore prima.Ma è stato l’ultimo episodio di una serie, come hanno ricostruito gli agenti. I due adolescenti si conoscevano da circa un anno e, col passare del tempo – ha raccontato la ragazzina -, lui ha iniziato a comportarsi con violenze e prevaricazione.