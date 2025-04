Stipendio da 400 mila euro alloggio e auto gratis per chi viene qui a fare il medico di famiglia | l’offerta da sogno fa il giro del mondo ma c’è un problema

mila euro, più un'auto a disposizione e un alloggio gratuito". E' questa l'offerta di lavoro da capogiro per trasferirsi a Julia Creek, una piccola e isolata cittadina del Queensland, per ricoprire il ruolo di medico di famiglia. La necessità di un sostituto è urgente, ma gli ostacoli che si celano dietro la proposta sembrano frenare i candidati.La cittadina è immersa nella zona rurale del Queensland e la città più vicina, Townsville, è distante ben sette ore di macchina. La capitale Brisbane, da cui il medico dovrà distaccarsi, è a 17 ore di viaggio. Il medico che deciderà di accettare questa sfida potrà guadagnare circa il doppio rispetto a quanto percepirebbe in altre zone del paese. Non tutti potrebbero essere disposti a sacrificare la vita sociale e la vicinanza ai servizi, ma per alcuni il richiamo della tranquillità e della natura potrebbe essere irresistibile.

