Licia Ronzulli sbatte un libro sul tavolo e rimprovera Parenzo a L’aria che tira | Vuole condurre o dare opinioni? | VIDEO

Licia Ronzulli sbotta durante L’aria che tira, il programma condotto da David Parenzo in onda su La7 nella mattinata di giovedì 3 aprile. In studio si parlava dei dazi imposti da Donald Trump e della decisione della premier Giorgia Meloni di annullare tutti i suoi impegni per occuparsi della questione quando la vicepresidente del Senato ha iniziato a battibeccare con il deputato del Pd, Marco Furfaro. Poi, dopo aver sbattuto un libro sul tavolo, Licia Ronzulli si è scagliata contro il conduttore David Parenzo, reo, a suo dire, di non aver equilibrato il dibattito: “Ma lei Vuole sedersi lì o fare l’arbitro?”.Bravo Marco #Furfaro che prende a pesci in faccia quella raccattata politica della Ronzulli che fino ad ieri sui social inneggiava alla vittoria di Trump. Cialtroni. pic.twitter.com/Z1HjkfCdpt— Gimmoriso’ (@fawollo13) April 3, 2025Di recente, la senatrice di Forza Italia si era resa protagonista di una gaffe mentre presiedeva una seduta al Senato. Tpi.it - Licia Ronzulli sbatte un libro sul tavolo e rimprovera Parenzo a L’aria che tira: “Vuole condurre o dare opinioni?” | VIDEO Leggi su Tpi.it sbotta duranteche, il programma condotto da Davidin onda su La7 nella mattinata di giovedì 3 aprile. In studio si parlava dei dazi imposti da Donald Trump e della decisione della premier Giorgia Meloni di annullare tutti i suoi impegni per occuparsi della questione quando la vicepresidente del Senato ha iniziato a battibeccare con il deputato del Pd, Marco Furfaro. Poi, dopo aver sbattuto unsulsi è scagliata contro il conduttore David, reo, a suo dire, di non aver equilibrato il dibattito: “Ma leisedersi lì o fare l’arbitro?”.Bravo Marco #Furfaro che prende a pesci in faccia quella raccattata politica dellache fino ad ieri sui social inneggiava alla vittoria di Trump. Cialtroni. pic.twitter.com/Z1HjkfCdpt— Gimmoriso’ (@fawollo13) April 3, 2025Di recente, la senatrice di Forza Italia si era resa protagonista di una gaffe mentre presiedeva una seduta al Senato.

