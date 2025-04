Federica Brignone scherza sui social dopo l’infortunio | Questa volta l’ho fatta grossa

Federica Brignone torna sui social con un post sul proprio account Instagram, allegando una sua foto dal lettino della clinica 'La Madonnina', all'indomani dell'operazione per la riduzione e sintesi della frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra, oltre che per la riparazione legamentosa del compartimento mediale del ginocchio. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Brignone (@FedericaBrignone)"Come al solito le cose le faccio in grande o non le faccio. Questa volta l'ho fatta grossa (in negativo)" ha scherzato la sciatrice azzurra. "Volevo ringraziare chi mi ha soccorsa in pista, chi mi ha aiutata a Trento, l'equipe medica della Fisi che mi ha operata e chi si sta prendendo cura di me qui alla Clinica La Madonnina.

