Ilfattoquotidiano.it - Musk e Farage, il Regno Unito vuole inasprire le regole sulle donazioni elettorali: timore di interferenze elettorali per favorire l’estrema destra

Circolano voci insistenti secondo cui Elon, magnate della tecnologia e co-responsabile del Dipartimento per l’Efficienza del Governo (DOGE) degli Stati Uniti, potrebbe presto lasciare il suo ruolo nell’amministrazione Trump. Secondo quanto riportato da testate come il Daily Mail, l’addio sarebbe imminente, anche se la Casa Bianca ha assicurato che completerà il proprio controverso mandato al DOGE. Ciò che preoccupa ilora è il rischio chetorni a influenzare la politica britannica, come già fatto in passato tramite X. Con le elezioni britanniche previste entro il 2029, il governo è chiamato a proteggere un sistema che si è rivelato più volte vulnerabile a influenze e denaro straniero.non è estraneo alla politica d’oltremanica. Nel 2023 ha usato X per criticare le autorità, definendo le leggi sulla sicurezza “draconiane” e amplificando narrazioni populiste.