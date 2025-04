Avellino torna la Festa del Parco Fenestrelle

Avellino annuncia con entusiasmo il ritorno della Festa del Parco Fenestrelle, in programma domenica 6 aprile 2025 a partire dalle ore 10:00, presso Largo Scoca, Avellino. Una mattinata dedicata all'ambiente e alla cittadinanza attiva.

