Ilgiorno.it - Gravi carenze igienico sanitarie a mensa: i carabinieri chiudono la cucina della scuola a Ghedi

Leggi su Ilgiorno.it

Brescia – Idel Nuclei antisofisticazioni e sanità, in un’ordinaria ispezione a campione, hanno scoperto che una delle cucine dell’istituto comprensivo di– che serve le scuole elementari e medie – non era in grado di garantire le più elementari condizioni igieniche. Da qui la chiusura immediatastruttura di una delle due cucine, con tanto di sospensione dell’appalto alla società Vivenda, che gestisce la. Non si è fatta attendere la rassicurazione del sindaco di, Federico Casali, il quale, forse per lenire i timori di genitori e insegnanti, ha subito precisato che il servizionon è stato interrotto in quanto la struttura era dotata di due cucine. Quella ancora attiva, quindi, continuerà a preparare i pasti per gli studenti. Tuttavia, la vicenda ha messo sotto pressione il Comune, che è ora in attesarelazione tecnica dell’Agenzia per la tutelasaluti per chiarire il motivochiusuraincriminata.