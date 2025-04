Microcamere per spiare camera da letto e bagno nel b&b | resterà chiuso 2 mesi

Napolitoday.it - Microcamere per spiare camera da letto e bagno nel b&b: resterà chiuso 2 mesi Leggi su Napolitoday.it Il questore di Napoli ha disposto la sospensione per 60 giorni dell’attività di locazione turistica pura nei confronti di una struttura ricettiva situata nel quartiere Arenella.Il provvedimento arriva dopo un intervento della polizia, avvenuto lo scorso 14 marzo, in seguito alla segnalazione.

