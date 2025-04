Quotidiano.net - Gaia Viel in codice rosso dopo la caduta ai campionati italiani di sci alpino

Roma, 4 aprile 2025 – Sono ore di apprensione per lo sci azzurro.durante il supergigante di oggi aidi sciin Val di Fassa in Trentino: la sciatrice bellunese, 20 anni, è stata elitrasportata inall'ospedale Santa Chiara di Trento. Un nuovo grave incidentela terribileche ha visto coinvolta ieri Federica Brignone, operata a Milano per fratture scomposte al piatto tibiale e al perone sinistro, con interessamento dei legamenti., di Longarone, tesserata per lo Sci Club Druscé-Cortina, era scesa col pettorale numero 18: èsulla pista 'VolatA' a passo San Pellegrino. Al momento non ci sono altri particolari. La sciatrice veneta, che è sempre rimasta cosciente, è stata prima stabilizzata e poi trasportata in elicottero in ospedale.