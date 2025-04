Orologi e preziosi rubati con la truffa del ' finto incidente' una 69enne ritrova la refurtiva

Si è conclusa nel migliore dei modi la disavventura della signora bolognese di 69 anni che la scorsa settimana era stata raggirata. Tutti i preziosi, il bancomat e gli Orologi che le erano stati sottratti con la truffa del finto incidente, infatti, le sono stati riconsegnati giovedì mattina dai.

Orologi e preziosi rubati con la truffa del 'finto incidente', una 69enne ritrova la refurtiva. “Stiamo cercando un fuggitivo, dobbiamo controllare la casa”: anziano truffato. Rubati oro, denaro e orologi. Stroncato giro di ricettazione, piazzavano Rolex e Cartier rubati nelle abitazioni. Maxi sequestro. Asti, sei arrestati per ricettazione e vendita di orologi falsi per 3 milioni di euro. Asti, i carabinieri smantellano una rete di ricettazione di orologi di lusso. Truffa da un milione di euro con gli orologi di lusso: arrestato la star dei social Ivan Szydlik. Ne parlano su altre fonti

