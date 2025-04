Moobili made in Italy Innovazione design e diversificazione per reagire alla guerra dei dazi

Innovazione con un intenso uso del design e della progettazione tecnica ed estetica. I numeri confermano il valore strategico della nostra filiera, un’eccellenza che coniuga artigianalità, design e capacità innovativa. Di fronte alle difficoltà imposte dalla guerra dei dazi, le nostre imprese devono reagire puntando sulla qualità e sulla diversificazione dei mercati. È proprio l’identità del made in Italy, radicata nel territorio e proiettata nel mondo, che rappresenta la nostra forza competitiva più autentica”. A dirlo è il nostro Presidente di Confartigianato Legno e Arredo, Leonardo Fabbroni, suffragando i dati emanati dal nostro Ufficio Studi, all’indomani della nuova politica commerciale comunicata dal Presidente degli USA, Donald Trump. Lanazione.it - Moobili made in Italy “Innovazione, design e diversificazione per reagire alla guerra dei dazi” Leggi su Lanazione.it Arezzo, 4 aprile 2025 – Il settore del mobile italiano è caratterizzato da una diffusa presenza di imprese artigiane che produconocon un intenso uso dele della progettazione tecnica ed estetica. I numeri confermano il valore strategico della nostra filiera, un’eccellenza che coniuga artigianalità,e capacità innovativa. Di fronte alle difficoltà imposte ddei, le nostre imprese devonopuntando sulla qualità e sulladei mercati. È proprio l’identità delin, radicata nel territorio e proiettata nel mondo, che rappresenta la nostra forza competitiva più autentica”. A dirlo è il nostro Presidente di Confartigianato Legno e Arredo, Leonardo Fabbroni, suffragando i dati emanati dal nostro Ufficio Studi, all’indomani della nuova politica commerciale comunicata dal Presidente degli USA, Donald Trump.

STUDI – Mobili made in Italy per 11,4 miliardi €. Innovazione, design e diversificazione per reagire alla guerra dei dazi. Credito d’imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica. Industria del mobile: prioritari innovazione, sostenibilità e nuovi mercati. Barcellona, inizia il Mobile World Congress 2025: telefoni intelligenti, accessori futuristici e robot domestici. Salone del Mobile 2025: un'edizione tra innovazione e cultura. Il segreto della Brianza: "Produzione di qualità e una tradizione aperta all’innovazione". Ne parlano su altre fonti

Made in Italy, la vetrina di Amazon porta all’estero i ricavi (che volano a 3,8 miliardi) - Quest’anno la vetrina per i prodotti tricolori festeggia 10 anni: dal 26 maggio è prevista una serie di offerte promozionali in collaborazione con l'Ice ... (corriere.it)

Il made in Italy conquista(va) gli USA: un'eccellenza nell'arredamento e nelle costruzioni - Il Made in Italy continua a brillare negli Stati Uniti, un mercato chiave per l'economia italiana, ma sarà ancora così con i dazi? C'è da farsi qualche domanda, ma forse è utile partire dai dati. I pr ... (businesscommunity.it)

Imprese familiari e Made in Italy: quando l’eredità va oltre la storia e diventa innovazione - Il Made in Italy è il risultato tangibile di questa feconda combinazione dinamica di tradizione e innovazione, un connubio che rende le imprese familiari italiane uniche nel panorama globale. (corriere.it)