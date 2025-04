Lucca Juventus un top club europeo piomba sull’attaccante! Prezzo già fissato dall’Udinese | svelate tutte le cifre Ultime

JuventusNews24Lucca Juventus, c’è un top club europeo! svelate le cifre dell’eventuale affare per la prossima estate. Le UltimeSecondo quanto riferito dal The Sun, il Manchester United avrebbe messo nel mirino Lorenzo Lucca per il prossimo mercato estivo. Il centravanti dell’Udinese è seguito anche dal calciomercato Juve in vista della prossima stagione.Tuttavia, oltre al Manchester United, sono già segnalate sul calciatore anche Napoli e West Ham. Prezzo già fissato dall’Udinese: serviranno 35 milioni di euro per acquistare il suo cartellino.Leggi su Juventusnews24.com Juventusnews24.com - Lucca Juventus, un top club europeo piomba sull’attaccante! Prezzo già fissato dall’Udinese: svelate tutte le cifre. Ultime Leggi su Juventusnews24.com di RedazioneNews24, c’è un topledell’eventuale affare per la prossima estate. LeSecondo quanto riferito dal The Sun, il Manchester United avrebbe messo nel mirino Lorenzoper il prossimo mercato estivo. Il centravanti dell’Udinese è seguito anche dal calciomercato Juve in vista della prossima stagione.Tuttavia, oltre al Manchester United, sono già segnalate sul calciatore anche Napoli e West Ham.già: serviranno 35 milioni di euro per acquistare il suo cartellino.Leggi sunews24.com

