Oasport.it - LIVE Djokovic-Machac, Australian Open 2025 in DIRETTA: si parte con il serbo al servizio

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPRIMO SET09:12 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di 4 minuti via all’incontro con ilal.09:08 Accolti dall’applauso del pubblico entrano in campo Novake Tomas.09:03 Nella notte italiana è arrivata la vittoria di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo ha superato in 4 set il portoghese Nuno Borges.08:58 Ancora pochi minuti di attesa prima dell’ingresso nella Rod Laver Arena dei due protagonisti della sfida che aprirà la sessione serale.08:53 Il vincente del match troverà agli ottavi uno tra il ceco Jiri Lehecka ed il francese Benjamin Bonzi, partita che inizierà praticamente in contemporanea.08:48 Quello che andremo a commentare sarà il terzo confronto diretto tra i due, con il ceco che nella passata stagione si impose in tre parziali sulla terra rossa di Ginevra.