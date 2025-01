Agi.it - L'ex fidanzato di Chiara, "voglio fare il funerale ai miei due figli"

AGI - "Appena arriverà il nulla osta, il mio assistito intende procedere con l'organizzazione delper i suoi bambini e intendere dare loro una sepoltura. Ancora non c'è una data e non è arrivata l'autorizzazione, ma voleva farlo fin da subito e non ha mai avuto dubbi". Così all'AGI, l'avvocato Monica Moschioni, parlando per conto di Samuel, l'exdiPetrolini, la 21enne che ha partorito di nascosto due neonati ed è accusata dalla Procura di Parma, che ha chiesto per lei il carcere, di averli uccisi subito dopo la nascita e aver occultato i cadaveri, sotterrandoli nel giardino della sua casa di Vignale di Traversetolo (Parma), dove sono stati ritrovati sei mesi fa. "Samuel - fa sapere l'avvocato - vorrebbe vivere questo momento così delicato e doloroso con un po' di tranquillità".