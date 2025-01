Ilfattoquotidiano.it - Justin Baldoni furioso fa causa a Blake Lively e Ryan Reynolds per 400 milioni di dollari: “Le accuse di molestie e ritorsioni sono completamente false”

Prima ha accusato il colpo ed ora è passato al contrattacco, come prevedibile. L’attore e regista di “It Ends With Us”,, ha fattoalla sua co-protagonistae a suo marito, l’attore di “Deadpool”, per diffamazione.chiede almeno 400diper danni che includono la perdita di guadagni futuri. Laintentata presso la corte federale di New York è l’ultimo atto legale che ha coinvolto i protagonisti del film. La decisione arriva circa due settimane dopo cheha citato in giudizioe il produttore, accusandoli die di una campagna coordinata per attaccare la sua reputazione per aver chiesto (e poi ottenuto) garanzie di tutela e privacy sul set.ha sempre affermato che “ledie ledella”.