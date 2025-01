Anteprima24.it - Ddl sicurezza, a Napoli varie sigle in piazza: “No a criminalizzare dissenso”

Tempo di lettura: < 1 minutoIl ddlintroduce una trentina di modifiche al codice penale, vara le zone rosse, è un giro di vite su proteste die blocchi stradali. “Criminalizza il” sostengono gli attivisti, manifestando anche aquesto pomeriggio. La manifestazione si intitola “100.000 luci contro il regime”, mette nel mirino il ddl 1660, approvato alla Camera, in attesa del voto in Senato. “Il ddl paura” lo ribattezzano i manifestanti diPlebiscito.Con la rete A Pieno Regime presenti: Cgil, Amnesty International, Insurgencia, Possibile, Rifondazione Comunista, La Comune, l’associazione palestinesi. “Dobbiamo difendere a tutti i costi – spiega Nicola Ricci, segretario generale Cgile Campania – il diritto costituzionale a manifestare, a protestare per difendere i diritti sociali e civili”.