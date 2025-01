Metropolitanmagazine.it - Daniela Santanchè rinviata a giudizio per il falso in bilancio di Visibilia

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Il processo inizierà il 20 marzo pere altri 16 imputati, protagonisti insieme al Ministro del Turismo del caso. Si tratta di una delle società del gruppo da lei fondato, e dal quale ha dismesso le cariche, che presenterebbe irregolarità in. Il processo si aprirà a Milano, ed è il primo processo che la senatrice dovrà affrontare in qualità di imprenditrice.Caso, rinvio aperLa richiesta arriva dai pm Luigi Luzi e Marina Gravina. Il gup la ha accolta e prontamente disposto il rinvio aper la senatrice di FdI e per altri 16 imputati. Tra questi 16 presente anche l’attuale compagno di, Dimitri Kunz d’Asburgo Lorena, e l’ex Canio Giovanni Mazzaro. Questi ultimi sono accusati di false comunicazioni sociali.