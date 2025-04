Musetti rimonta De Minaur e vola in finale a Montecarlo contro Alcaraz per il primo 1000

Montecarlo (MONACO) (ITALPRESS) – Ancora una rimonta vincente, ancora dopo aver perso il primo set 6-1. Come contro Tsitsipas, Lorenzo Musetti parte male ma poi ribalta Alex De Minaur e si guadagna il diritto di sfidare Carlos Alcaraz nella finale del “Rolex Monte-Carlo Masters”, primo Atp 1000 sulla terra battuta della stagione, in corso al Country Club nel Principato di Monaco, con un montepremi totale pari a 6.128.940 euro.Il 23enne carrarino, numero 16 del mondo e 13esima forza del seeding, piega l’australiano 1-6 6-4 7-6(4) dopo due ore e 39 minuti di gioco e domani giocherà la sua sesta finale nel circuito, la prima in un Masters 1000 dove non si era mai spinto così avanti. Due finora le affermazioni del giovane azzurro, entrambe nel 2022, sulla terra rossa di Amburgo e sul veloce di Napoli, mentre le tre finali perse risalgono tutte alla scorsa stagione (Queen’s contro Tommy Paul, Umago contro Francisco Cerundolo e Chengdu per mano di Juncheng Shang). Unlimitednews.it - Musetti rimonta De Minaur e vola in finale a Montecarlo, contro Alcaraz per il primo “1000” Leggi su Unlimitednews.it (MONACO) (ITALPRESS) – Ancora unavincente, ancora dopo aver perso ilset 6-1. ComeTsitsipas, Lorenzoparte male ma poi ribalta Alex Dee si guadagna il diritto di sfidare Carlosnelladel “Rolex Monte-Carlo Masters”,Atpsulla terra battuta della stagione, in corso al Country Club nel Principato di Monaco, con un montepremi totale pari a 6.128.940 euro.Il 23enne carrarino, numero 16 del mondo e 13esima forza del seeding, piega l’australiano 1-6 6-4 7-6(4) dopo due ore e 39 minuti di gioco e domani giocherà la sua sestanel circuito, la prima in un Mastersdove non si era mai spinto così avanti. Due finora le affermazioni del giovane azzurro, entrambe nel 2022, sulla terra rossa di Amburgo e sul veloce di Napoli, mentre le tre finali perse risalgono tutte alla scorsa stagione (Queen’sTommy Paul, UmagoFrancisco Cerundolo e Chengdu per mano di Juncheng Shang).

