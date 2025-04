Far East Film Festival un nome a sorpresa nella giuria per votare la miglior opera prima 2025

Film d'esordio nella manifestazione cinematografica anche una star giapponese. A Udine è pronto a tornare il Far East Film Festival, con 49 titoli in concorso che verranno giudicati dalla giuria popolare che sarà affiancata anche da due giurie tecniche con alcuni grandi nomi del cinema. I Film più votati si aggiudicheranno il Gelso d'Oro, il Gelso d'Argento e il Gelso di Cristallo mentre il premio per la miglior sceneggiatura sarà assegnato da tre giurati del premio Amidei di Gorizia: Massimo Gaudioso, Silvia D'Amico e Francesco Munzi. Una star del pop nella giuria internazionale Il Gelso Bianco per la miglior opera prima sarà invece assegnato da una giuria internazionale formata . Movieplayer.it - Far East Film Festival: un nome a sorpresa nella giuria per votare la miglior opera prima 2025 Leggi su Movieplayer.it Tra i nomi di coloro che sceglieranno il vincitore deld'esordiomanifestazione cinematografica anche una star giapponese. A Udine è pronto a tornare il Far, con 49 titoli in concorso che verranno giudicati dallapopolare che sarà affiancata anche da due giurie tecniche con alcuni grandi nomi del cinema. Ipiù votati si aggiudicheranno il Gelso d'Oro, il Gelso d'Argento e il Gelso di Cristallo mentre il premio per lasceneggiatura sarà assegnato da tre giurati del premio Amidei di Gorizia: Massimo Gaudioso, Silvia D'Amico e Francesco Munzi. Una star del popinternazionale Il Gelso Bianco per lasarà invece assegnato da unainternazionale formata .

Potrebbe interessarti anche:

Sylvia Chang riceverà il premio alla carriera al Far East Film Festival : svelato il programma

L'attrice, sceneggiatrice e regista taiwanese sarà ospite del festival che si svolgerà a Udine dal 24 aprile al 2 maggio prossimi È stato presentato oggi, al Visionario di Udine e in diretta ...

FEFF CAMPUS 2025 : aperte le selezioni per la scuola di giornalismo del Far East Film Festival

Il FEFF Campus, la scuola di giornalismo del Far East Film Festival di Udine, taglia quest’anno il traguardo dell’undicesima edizione. Un progetto che, ormai, può contare su radici molto solide e ...

Far East Film Festival 27 : l’immagine della nuova edizione

Far East Film Festival 27: l’immagine della nuova edizione Al grande potere dello sguardo il graphic designer Roberto Rosolin ha dedicato l’immagine ufficiale del Far East Film Festival 27: un ...

Far East Film Festival: un nome a sorpresa nella giuria per votare la miglior opera prima 2025. Far East Film Festival 27, in giuria la celebrity giapponese Megumi. Far East Film Festival 27: The Square chiuderà la manifestazione. Torna a Udine il Far East Film Festival. Far East Film Festival, la selezione di Focus Asia. L’Oriente cinematografico sbarca ad Udine per la nuova edizione del Far East Film Festival. Ne parlano su altre fonti

Lo segnala msn.com: Far East Film Festival: un nome a sorpresa nella giuria per votare la miglior opera prima 2025 - A Udine è pronto a tornare il Far East Film Festival, con 49 titoli in concorso che verranno giudicati dalla giuria popolare che sarà affiancata anche da due giurie tecniche con alcuni grandi nomi del ...

A riportarlo è ecodelcinema.com: Far East Film Festival di Udine: 49 film in concorso e una giuria d’eccezione - Il Far East Film Festival di Udine presenta 49 film in concorso, con giurie composte da esperti e la pop idol Megumi, per promuovere il cinema asiatico e la cultura giapponese.

Far East Film Festival 27: il film d'animazione The Square chiuderà la manifestazione - Chiusura in grande stile per il Far East Film Festival 27, che proporrà agli spettatori la magia animata del film sudcoreano The Square, storia d'amore poetica e visivamente stupefacente, pronta ad il ...