Prezzi minimi per le auto elettriche UE e Cina rivalutano le regole del commercio

Nel 2024, l'UE ha inasprito le tasse d'importazione sui veicoli elettrici cinesi, con aliquote fino al 35,3% per aziende come SAIC. L'obiettivo era contrastare la concorrenza aggressiva dei brand asiatici, accusati di beneficiare di sussidi statali.

