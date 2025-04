La causa di morte di Lucy Markovic la modella australiana che sognava di essere un angelo

Lucy Markovic, modella australiana nota per il suo talento e per aver sfiorato la vittoria nella nona edizione di Australia’s Next Top Model, è morta prematuramente all’età di 27 anni. Una carriera luminosa, un sogno che si stava realizzando, interrotto bruscamente a causa di una condizione rara e spesso silenziosa: la malformazione arterovenosa cerebrale (AVM). Il suo decesso, annunciato sui social dalla famiglia e confermato dalla sua agenzia Elite Model Management, ha colpito profondamente il mondo della moda e non solo. Markovic era lanciatissima, ma sognava di diventare un “angelo” di Victoria’s Secret. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @LucyMarkoviccLucy Markovic soffriva di una malformazione arterovenosa cerebrale (AVM), una condizione congenita caratterizzata da un anomalo intreccio di vasi sanguigni – arterie e vene – che comunicano direttamente tra loro senza la normale interposizione di capillari. Cinemaserietv.it - La causa di morte di Lucy Markovic, la modella australiana che sognava di essere un “angelo” Leggi su Cinemaserietv.it nota per il suo talento e per aver sfiorato la vittoria nella nona edizione di Australia’s Next Top Model, è morta prematuramente all’età di 27 anni. Una carriera luminosa, un sogno che si stava realizzando, interrotto bruscamente adi una condizione rara e spesso silenziosa: la malformazione arterovenosa cerebrale (AVM). Il suo decesso, annunciato sui social dalla famiglia e confermato dalla sua agenzia Elite Model Management, ha colpito profondamente il mondo della moda e non solo.era lanciatissima, madi diventare un “” di Victoria’s Secret. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @soffriva di una malformazione arterovenosa cerebrale (AVM), una condizione congenita caratterizzata da un anomalo intreccio di vasi sanguigni – arterie e vene – che comunicano direttamente tra loro senza la normale interposizione di capillari.

