Napolipiu.com - CORRIERE – Garnacho stregato da Napoli e Conte: La svolta è vicina

da: La">entusiata dell’idea. L’argentino rappresenta la prima scelta per il dopo Kvaratskhelia,Ilsi avsempre più ad Alejandro. Secondo quanto rivelato dall’edizione odierna deldello Sport, il talento argentino del Manchester United avrebbe mostrato grande entusiasmo per il possibile trasferimento in azzurro, affascinato dall’idea di lavorare con Antonio.“Quando ha sentito la parolagli si sono illuminati gli occhi”, rivela il quotidiano, che sottolinea il legame del giocatore con l’Argentina: “Pur essendo nato a Madrid e cresciuto ad Arroyomolinos, ha scelto la nazionalità argentina di mamma Patricia e beve il mate come gli ha insegnato nonna Eva quando andava a trovarla a Cordoba”.