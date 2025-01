Ilrestodelcarlino.it - Condannati per strage di Bologna, chi è (ancora) in carcere

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 17 gennaio 2025 – Si continua a scrivere la storia e, pezzo dopo pezzo, dopo 45 anni, i tasselli delladel 2 agosto vanno al loro posto: mercoledì, la conferma dell’ergastolo a Gilberto Cavallini, diventato definitivo in Cassazione, dove è stato ribadito che fu lui il quarto uomo del massacro in stazione in cui morirono 85 persone e oltre 200 rimasero ferite, e sempre lui rappresentò ‘il ponte’ tra destra eversiva e Servizi deviati. I supremi giudici hanno accolto l’impianto accusatorio prospettato dalla Procura generale: “pienamente provato” il suo apporto concorsuale. L’ex Nar, oggi 72enne, indal 1983, sta scontando le pene (ora gli ergastoli per lui sono nove) in semilibertà neldi Terni. Ed è proprio da qui che, anche ieri, come d’abitudine, è uscito per andare al lavoro: ogni giorno dalle 8 alle 22 presta servizio come contabile, poi la sera rientra in