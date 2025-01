Ilgiorno.it - Cerca di entrare senza biglietto. Daspo di due anni e denuncia a un ragazzo di 22 anni

Leggi su Ilgiorno.it

di dueper un marocchino di 22, che durante la partita Como-Milan di martedì hato diallo stadio. Durante le fasi di accesso dei tifosi allo stadio nella zona dei distinti, un agente ha notato il ventiduenne che si aggirava nel percorso delle transenne davanti ai tornelli di accesso,ndo di trovare il momento buono per potersi intrufolare nello stadio. È così riuscito a superare il primo controllo, ma non a proseguire oltre, subito fermato dai poliziotti. Portato in Questura, è risultato irregolare ed è statoto per aver tentato di accedere in un impianto sportivo, in base a una specifica legge che punisce gli accessi abusivi, lo scavalcamento e l’invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive.