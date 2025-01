.com - Calcio a 5 / Serie B 2024/2025, il programma e gli arbitri della 12^ giornata del girone D

Leggi su .com

Big match per il Corinaldo contro la capolista Eta Beta Fano, lo Jesi sfida in casa la Lisciani Teramo. Il Cus Ancona in trasferta a ChietiJESI, CORINALDO e ANCONA, 17 gennaio– Domani, sabato 18 gennaio, inizia ildi ritorno inB dia 5 e parte la volata finale per la promozione inA2. Vista la classifica cortissima delD, con 9 squadre in appena 4 punti, può succedere ancora di tutto.La supersfida12^è senza dubbio quella tra Corinaldo ed Eta Beta Fano, tra le squadre rispettivamente al terzo e al primo posto, con una sola lunghezza a separarle. Un solo punto di distacco anche tra Jesi, settimo a 15, e Lisciani Teramo, quarto a 16. Le due squadre si affronteranno al PalaTriccoli a caccia di punti pesanti per il proseguo del campionato.