Btp Più: cedola, tasso, come funziona. Tutto quello che c'è da sapere

Roma, 17 gennaiio 2025 – Arriva il Btp pensato su misura per i piccioli risparmiatori: durata 8 anni, cedole pagate ogni tre mesi – ilsarà fissato il 14 febbraio - e in aumento nei secondi quattro anni di vita ma con la possibilità di chiedere il rimborso alla fine del quarto anno recuperandoil capitale investito. Sommario Nella famiglia dei Btp Valore Due fasi di quattro anni ciascuna Capitale garantito alla scadenza Tassazione agevolata La piattaforma del collocamento Nella famiglia dei Btp Valore Il Ministero dell’Economia e delle Finanze annuncia così l’emissione del Btp Più che avrà luogo da lunedì 17 a venerdì 21 febbraio (fino alle ore 13), salvo chiusura anticipata. È il primo titolo dedicato ai piccoli risparmiatori della famiglia Btp Valore con opzione di rimborso anticipato del capitale per chi abbia acquistato il titolo in collocamento.