Movieplayer.it - The Brutalist in 70 mm in anteprima dal 23 gennaio al Cinema Quattro Fontane, unica sala di Roma e del Lazio

Leggi su Movieplayer.it

Il film vincitore dei Golden Globe, The, arriva inil 23aldicon una proiezione speciale in 70mm. Dal 23, aldi, in esclusiva per la capitale e per il, sarà possibile vedere inla versione 70mm di The, l'ultima pellicola di Brady Corbet con Adrien Brody. Il film, vincitore di tre Golden Globe nel 2025, si è aggiudicato i premi per Miglior film drammatico, Miglior regia e Miglior attore (Adrien Brody). Le prevendite per l'sono già disponibili su questo sito. Presentato alla Mostra deldi Venezia, Theha vinto il Leone d'Argento per la Miglior regia ed è ora uno dei principali contendenti agli Oscar. Acquistato .